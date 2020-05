COVID-19 Número de infectados pode dobrar, diz Resende Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro com menos casos de covid-19 no país

22 MAI 2020 - 16h:31 Por Ingrid rocha

O secretário de Saúde, Geraldo Resende, anunciou na última terça-feira (19) que o número de casos do novo coronavírus deve dobrar em Mato Grosso do Sul na próxima semana. O secretário explicou que os estudos realizados até então no estado vêm se concretizando e que está previsto um grande aumento nos próximos dias.

No final do mês de abril e início de maio, a média era 5 casos por dia, na semana seguinte subiu para 20 casos e na última semana a média foi 30 diagnósticos por dia. Nos próximos dias os casos podem chegar a uma média de 60 diariamente, como explicou o secretário. “Estudo leva a crer que nos próximos dias nós vamos dobrar o número de casos no Mato Grosso do Sul.”, disse Geraldo Resende com tom preocupado.

O Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro com menos casos de covid-19 no país, com menos óbitos, menor incidência e menor ocupação de leitos de UTI, segundo o secretário de Saúde. Mas o estado tem uma média negativa em relação a isolamento. De acordo com dados da pesquisa divulgada pelo governo do Estado, MS está na 25ª posição (média de 37,54%) na tabela de índice de isolamento social, à frente apenas de Tocantins e Goiás.

Na quinta-feira (20), dia do fechamento desta matéria, uma idosa de 83 anos foi a décima sétima vítima do vírus no Estado e a sexta na Capital. Ela era obesa e tinha comorbidades anteriores a infecção pelo vírus.