PONTO Órgãos públicos estaduais terão ponto facultativo Atendimento volta ao normal no dia 2 de janeiro

23 DEZ 2019 - 15h:58 Por Redação

As repartições públicas estaduais terão ponto facultativo nesta terça-feira (24) e no dia 31, conforme Decreto “E” nº 1, de 10 de janeiro deste ano, que fixou o calendário de feriados e dias em que o funcionamento é facultativo. Assim, os órgãos do Estado estarão fechados no dia 24, retornando com as atividades no dia 26. No Ano Novo, não haverá expediente nos dias 31 de dezembro de 2019 e primeiro de janeiro de 2020. O atendimento volta ao normal no dia 2.

Já o Hemosul Coordenador, que fica na Rua Padre João Crippa esquina com a avenida Fernando Corrêa da Costa, terá atendimento ao público nos dias 24 e 31 de dezembro das 7h às 12h. As demais unidades do Hemosul não funcionarão nos dias 24 e 25 e nos dias 31 e primeiro de janeiro de 2020. (Com informações do Portal MS)