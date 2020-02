FINAL DE FERIADO Órgãos públicos retomam atendimento às 13h desta quarta Durante o feriado de carnaval, atendimentos ficaram suspensos nos pontos facultativos

26 FEV 2020 - 07h:38 Por Redação

O atendimento ao público nos órgãos vinculados ao governo estadual será retomado a partir das 13h desta quarta-feira (26) em todo Estado.

Durante o feriado de carnaval, atendimentos como do Fácil, Detran (Departamento de Transito), Procon, Agenfa e Jucems, ficaram suspensos e acompanharam os dias de ponto facultativo do decreto “E” n° 1 de 3 de janeiro de 2020. (Com informações do Portal MS)