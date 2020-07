COVID-19 Pandemia avança no Estado e já são mais de 100 mortes

4 JUL 2020 - 13h:23 Por Beatriz Magalhães

Mato Grosso do Sul ultrapassa os 100 óbitos por Covid-19 e se aproxima dos 10 mil casos confirmados da doença. O Estado têm 91% do seu território com infectados pelo novo Coronavírus, já são 71 municípios contaminados pela doença originada na China.

Até o fechamento deste material, Mato Grosso do Sul registrou 326 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 9.388 casos confirmados da doença. Em todo o território estadual, apenas 8 cidades não estão no mapa das cidades com casos confirmados. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul -SES, divulgados na sexta-feira (03).

Dos infectados, 201 estão internados, outros 3.754 estão em isolamento social. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 38% e de leitos clínicos é de 21%. No estado foram confirmadas 107 mortes causadas pelo vírus. Dourados é a cidade que mais apresenta infectados pelo novo coronavírus, com 2.869 casos positivos da doença.