SHANK Paranaense é preso com 10 kg de Skank em veículo Suspeito diz a polícia que o carro tinha sido emprestado

16 DEZ 2019 - 15h:00 Por Danielle Leduc

Um paranaense de 26 anos de idade foi preso pela Polícia Militar Rodoviária transportando 10,8 kg de Shank. A prisão ocorreu durante Operação Hórus, no domingo (15), na BR-376 em Ivinhema.

Em vistoria ao carro, com placas de Sertanópolis (PR), a polícia encontrou no interior das portas e na carroceria 19 pacotes de Shank.

Segundo o suspeito, ele estava na região para acompanhar uma prova de laço junto com um amigo, o qual pegou o carro emprestado por algumas horas, não sabendo que estava carregado com as drogas.

O homem, o veículo e as drogas foram entregues na Delegacia de Polícia de Ivinhema.