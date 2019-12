APREENSÃO Polícia apreende mais de meia tonelada de droga em carreta Motorista confessou que levaria a droga para Campo Grande

16 DEZ 2019 - 16h:00 Por Danielle Leduc

Um caminhoneiro, de 44 anos de idade, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária transportando 510 kg de maconha. A apreensão ocorreu durante Operação Hórus, nesta segunda-feira (16), na MS-164 entre os municípios de Ponta Porã e Maracaju.

Ao ser parado o condutor disse aos policiais que estava indo a Campo Grande carregar gramas e as entregaria em Cuiabá (MT). Mas durante vistoria os policiais encontraram as drogas em um compartimento oculto na carroceria do veículo.

Questionado o motorista confessou ter carregado a droga em Ponta Porã e que a levaria para Campo Grande. O caminhoneiro falou também que entregaria a droga a um homem conhecido como “Baixinho”.