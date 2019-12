PRISÃO Polícia aprende veículo adulterado, carregador e munições Os dois homes presos comercializavam drogas em residência

26 DEZ 2019 - 10h:00 Por Danielle Leduc

Dois homens foram presos, pela Polícia Militar Rodoviária, por uso de documento falso, adulteração de sinal identificador de veículo, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. As prisões ocorreram, nesta quarta-feira (25), na MS-165 em Aral Moreira.

O motorista do veículo ao perceber a aproximação policial, tentou despistar a equipe policial, mas foi parado na cidade de Aral Moreira em frente à residência do seu irmão. Durante a abordagem o condutor, um homem de 23 anos, de Gastão Vidigal (SP), apresentou o documento falso do carro, e ao verificarem o chassi do veículo o encontraram raspado.

Na vistoria ao veículo os policiais perceberam forte cheiro de maconha no porta-malas. Questionado, o condutor do veículo disse ser usuário de maconha e autorizou a equipe a realizar uma busca também na residência do irmão, onde foram encontrados um carregador de pistola 9mm e 27 munições de calibre 22.

No quintal da residência foram encontrados cerca de 143 gramas de maconha, equipamento para embalagens de drogas e uma balança de precisão.

O suspeito disse os policiais que o carregador e as munições eram de sua propriedade, e que ele e o irmão comercializavam drogas na residência. Já com relação ao veículo adulterado, afirmou ter comprado de um desconhecido em Ponta Porã por R$ 5 reais.

O irmão, de 19 anos, afirmou que não tinha conhecimento da arma e munições, mas confirmou que a droga também era de sua.