TRAFICO Polícia encontra 35 kg de drogas em ‘mocó’ Esconderijo das drogas foi encontrado em veículo na BR-267

7 JUL 2020 - 09h:16 Por Danielle Leduc

Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária transportando 25 quilos de drogas. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (6) na BR-267 em Bataguassu.

O veículo, com placa de Naviraí, foi parado pelos policiais na BR-267. E durante a vistoria encontraram dentro do para-choques e dentro do tanque de combustível 20 quilos de maconha e 15 quilos de shank.

O condutor do veículo disse aos policiais que pegou o carro e as drogas em Rio Brilhante e que os levaria a cidade de Limeira, no estado de São Paulo. O homem informou também de receberia R$ 5 mil pelo serviço.

O suspeito foi levado junto com o veículo e as drogas para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu. (Com informações da PMR)