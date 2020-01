DROGAS Polícias apreendem 510 Kg de maconha em Coxim PRF e PM também recuperam veículo roubado e prendem batedor

28 JAN 2020 - 09h:29 Por Danielle Leduc

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PM (Polícia Militar) apreenderam no domingo (26), em Coxim, 510 Kg de maconha, recuperaram um veículo roubado e prenderam o batedor da droga.

Após receber informações do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás, os agentes abordaram no km 734 da BR-163, um carro com placas de Cuiabá (MT) onde estavam o motorista, de 30 anos de idade, e o passageiro, de 33.

A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Coxim foi chamada, e com o auxílio do cão farejador, indicou odor de entorpecentes no carro.

Durante a abordagem, outro veículo, com placas de Uberaba (MG), realizou uma manobra em frente a Unidade Operacional da PRF e foi abordado logo após em um posto de combustíveis.

Próximo ao automóvel, estavam o condutor e o passageiro, de 20 e 16 anos. No porta-malas os policiais encontraram as drogas. Os ocupantes do primeiro carro confessaram que faziam o serviço de batedor para o transporte da droga.

Os agentes também descobriram que o segundo carro possuía placas adulteradas, sendo as verdadeiras de Contagem (MG), com registro de roubo.