CONSUMO Preço da carne tem alta de 23%, revela Dieese Na métrica do Dieese são levados em conta os preços médios do patinho, coxão mole e duro

29 AGO 2020 - 10h:50 Por Marcus Moura

O preço médio da carne em Campo Grande está 23% mais caro em 2020, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Entre janeiro e julho deste ano, o valor médio dos cortes ficou em R$ 25,37, contra R$ 20,56 no ano passado.

Na métrica do Dieese são levados em conta os preços médios do patinho, coxão mole e duro. De acordo com a supervisora técnica do órgão, Andrea Ferreira, a variação do câmbio do dólar e a demanda do mercado interno são fatores que contribuíram para o cenário.

Para o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, os frigoríficos se preparam para uma queda na demanda do consumo, o que não aconteceu.

“Além disso, a seca prejudicou a criação e engorda do boi. No último frio, só em Dourados, morreram mais de 3 mil cabeças. Com alta demanda e pouca oferta, o preço sobre”, finaliza.