BRASILÂNDIA Prefeito pede para que famílias não se reúnam no Dia das Mãe Pedido é em motivo dos casos surgirem em um encontro familiar

7 MAI 2020 - 14h:19 Por Da redação

O prefeito de Brasilândia, Antonio Thiago, fez um apelo a todas as famílias brasilandenses: que neste dia das mães, não façam encontros familiares.

“O que podemos afirmar é evitar a aglomeração. Aproveitando que neste domingo Dia das Mães e é uma data importante para o mundo inteiro. Mais do que nunca esse vai ser um domingo muito especial porque quem gosta literalmente de sua mãe vai ter que preservá-la”, disse o prefeito.

O motivo do apelo deve-se aos casos positivos diagnosticados que até no dia do pronunciamento eram dois, mas agora, nesta quinta-feira (7), subiram para sete confirmados.

Todos os casos descartados, positivos e em investigação tratam-se da mesma família, que no último feriado realizou um encontro e recebeu visita de parentes de outras cidades vizinhas.

Após o primeiro caso apresentar sintomas da doença e realizar a coleta para exames, todos que estiveram contato direto foram monitorados pela Saúde.