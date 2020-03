EFEITO CORONA Prefeituras temem queda de receita Maioria das prefeituras de MS ainda não tem noção exata dos reflexos do Covid-19

28 MAR 2020 - 09h:29 Por Ginez Cesar

A maioria das 79 prefeituras de Mato Grosso do Sul ainda não tem noção exata dos reflexos do novo coronavírus no caixa. Nesta semana, o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, Pedro Caravina, debateu o tema em uma videoconferência da CNM (Confederação Nacional de Municípios).

Caravina disse que foram encaminhadas propostas ao governo federal e que algumas foram atendidas. Uma delas é a manutenção dos valores do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) por quatro meses, no mesmo valor de 2019.

Outra medida solicitada é a desvinculação de receitas para permitir que repasses que estão parados nas contas da saúde e assistência social, por exemplo, e que não podem ser usadas em outros fins, sejam liberadas para atender as demandas da Covid-19 e para a folha de pagamento de servidores.