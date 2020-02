PROJETOS Prêmio Inova UEMS recebe inscrições até 15 de abril As modalidades disponíveis para inscrição são: Faísca e Ascensão

11 FEV 2020 - 08h:27 Por Redação

As inscrições para o Prêmio Inova-UEMS da Agência UEMS de Inovação (NIT) ligado a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) estão abertas. As inscrições das propostas começaram no dia 3 de fevereiro e seguem até o dia 15 de abril de 2020. Acesse o Edital do Prêmio Inova-UEMS, AQUI.

O primeiro Prêmio Inova-UEMS objetiva, justamente, reconhecer projetos e ideias inovadoras para que, futuramente, estas possam ser concretizadas, protegidas e valorizadas adequadamente, aumentando a possibilidade de transferência de tecnologia.

“ A inovação é a alma da Universidade e certamente está presente nos diversos projetos de iniciação científica, dissertações e teses, ou simplesmente guardada em uma conversa que por hora não foi implementada mas que, ainda assim, pode representar um formidável caminho para a qualificação profissional, desenvolvimento técnico-científico e o retorno social e financeiro para nossa sociedade, portanto o Prêmio Inova-UEMS é uma excelente oportunidade de conhecermos a inovação gerada no presente para criarmos juntos a inovação que se revelará no futuro”, afirma o responsável pelo NIT/UEMS, Fabio dos Santos Barros.

Quem pode participar?

Podem participar da seleção e premiação projetos com potencial inovador de estudantes de graduação, pós-graduação, docentes e servidores técnicos da UEMS.

O Prêmio Inova-UEMS alcança todas as categorias passíveis de proteção intelectual, como obras literárias, artísticas, invenções, desenhos e modelos industriais, indicações geográficas, cultivares e várias outras categorias reconhecidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Dessa forma todas as áreas do conhecimento podem ser representadas no prêmio.

São duas modalidades disponíveis para inscrição de acordo com o Edital: Faísca e Ascensão.

Modalidade Faísca: Propõe-se classificar projetos que ainda estejam em fase inicial, com plano gerencial para finalização da coleta de dados, experimentação e perspectivas para o produto. A modalidade “Faísca” incluirá projetos cujo produto ou resultado ainda não tenha previsão clara de implementação.

Modalidade Ascensão: Propõe-se classificar projetos em escala de testes, com plano gerencial de implantação do produto. A modalidade “Ascensão” incluirá projetos cujo produto ou resultado apresenta possibilidade de implantação iminente.

Objetivos

Os objetivos do Prêmio Inova-UEMS são captar projetos desenvolvidos no âmbito da UEMS que tenham potencial de inovação; identificar projetos passíveis de proteção intelectual em concordância com a legislação vigentel; valorizar e dar visibilidade às ideias e soluções inovadoras que possam resultar em inovação tecnológica e, ocasionalmente, em registro de patentes e transferência de tecnologias; reconhecer habilidades corporativas nos acadêmicos dos diferentes cursos de graduação e pós-graduação no que se refere à prática de ensino, pesquisa e extensão; fomentar a aptidão empreendedora da comunidade acadêmica da UEMS; e certificar os projetos que se destacarem no Prêmio Inova-UEMS.

Datas importantes

Período para as inscrições das propostas: 03/02/2020 a 15/04/2020

Divulgação preliminar das propostas enquadradas: 20/04/2020

Período de recurso do enquadramento das propostas: 21/04/2020 a 23/04/2020

Divulgação da lista final das propostas aprovadas: 27/04/2020

Avaliação das propostas submetidas: 20/04/2020 a 29/05/2020

Divulgação dos projetos vencedores: 02/06/2020

Premiação dos projetos vencedores: 09/06/2020

O Edital e os formulários para inscrição estão disponíveis no endereço no LINK, duvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail nit@uems.br ou pelo telefone (67) 3902-2670. (Com informações da UEMS)