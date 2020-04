POLÍTICA Presidente da Câmara defende unificação das eleições em 2022 Decisão sobre a data das votações deve ser tomada entre fim de maio e início de junho

25 ABR 2020 - 08h:18 Por Talita Matsushita

Ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cogitam adiar as eleições municipais de outubro para dezembro, devido à pandemia do coronavírus. A decisão sobre a data das votações deve ser tomada entre fim de maio e início de junho, a depender da situação sanitária do país. Em Paranaíba, políticos e lideranças partidárias não acreditam que a prorrogação de mandatos deva ocorrer.

O presidente da Câmara Municipal, Nelo José da Silva (PDSB) disse que é favor da unificação das eleições, principalmente com a economia de gastos com a estrutura da Justiça Eleitoral. O partido de Nelo ainda não se posicionou a respeito da disputa nas eleições municipais, embora o prefeito Ronaldo José Severino de Lima seja do PSDB e nos bastidores já falou da vontade de disputar reeleição.