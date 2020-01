AGRICULTURA Produtores de soja tem até dia 31 para registro das áreas Registro é obrigatório e deve ser realizado exclusivamente pela internet

28 JAN 2020

O prazo para registro das áreas onde os produtores de Mato Grosso do Sul estão cultivando soja na safra 2019/2020 termina no dia 31. O registro, obrigatório, deve ser realizado exclusivamente pela internet no site da agência.

Segundo a Iagro, “o cadastro de áreas é importante, pois visa implementação de ações estratégicas de monitoramento e controle da ferrugem asiática da soja no Estado. Precisamos saber quais propriedades estão plantando soja para monitorar e evitar grandes problemas com a sanidade vegetal”, completa.

Semeadura

Conforme dispõe a Lei Estadual 5.025/2017, os produtores devem cumprir a janela de semeadura para a cultura da soja, além de respeitar a nova determinação de não plantar soja sobre soja, soja segunda safra ou soja ‘safrinha’ no Estado de Mato Grosso do Sul. (Com informações da Semagro)