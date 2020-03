NOVO Projeto Florestinha ganha sede própria em Bataguassu Projeto Florestinha realiza um trabalho social e ambiental, através da PMA

9 MAR 2020 - 08h:25 Por Danielle Leduc

A sede do Projeto Florestinha em Bataguassu será inaugurada nesta terça-feira (10), no Distrito de Nova Porto XV. A cerimonia ocorrerá as 9h (horário de Brasília), na nova sede do projeto localizada na rua João Paulista, nº 1.

Segundo o 1º sargento da PMA, Antonio Roberto dos Santos Pereira, o projeto mantém atualmente atendimento à 55 crianças e adolescentes, com faixa etária de 7 a 16 anos e que são vinculadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Espaço do Saber, referenciado ao Cras II (Centro de Referência em Assistência Social) em Nova Porto XV.

O (PMA) Projeto Florestinha realiza um trabalho social e ambiental, através da Polícia Militar Ambiental do Estado, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As atividades do projeto foram iniciadas em Bataguassu no dia 16 de setembro de 2019.

Obra

O prédio do Projeto Florestinha possui 393 m², com salas de aula, sala de informática, cozinha e banheiros com acessibilidade.

Para a construção, foram investidos R$ 472.470, 54, recurso proveniente de acordo fechado em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho após um acidente ocorrido em 2012 no Frigorífico Marfrig que vitimou fatalmente quatro trabalhadores.