TRATAMENTO Pronta a implantação de leitos de UTI na Sta Casa Inauguração oficial aconteceria na sexta-feira (24)

25 ABR 2020 - 08h:14 Por Alex Santos

Mesmo com atrasos burocráticos e no cronograma, as obras de instalação de dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na Santa Casa de Paranaíba foram concluídas no último sábado (18). Os leitos são para atendimento de possíveis pacientes com Covid-19 e outras doenças. A estrutura, entre equipamentos e treinamentos, foi terceirizada pelo hospital.

De acordo com Pedro Eurico Salgueiro, diretor clínico da Santa Casa, os leitos já estão à disposição do hospital e pacientes serão transferidos. “As UTI’s estão à disposição da Santa Casa. Os pacientes com Covid-19 em tratamento serão transferidos”, disse.

A inauguração oficial aconteceria na sexta-feira (24), porém, a data foi remarcada pela 28 de abril à pedido do secretário estadual de saúde, Geraldo Resende. “Faz questão de estar presente”, segundo comunicado da prefeitura.

A cidade foi inserida no cronograma estadual por ser sede de microrregião. “Uma vez habilitada [UTI] a gente não perde”, disse a Débora Queiroz, secretária de saúde do município.