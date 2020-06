ELEIÇÕES 2020 PSDB não esconde desconforto em acordo com PSD Marquinhos Trad e Reinaldo Azambuja tinham previsto para abril uma conversa sob

20 JUN 2020 - 07h:15 Por Guilherme Filho

O PSDB de Campo Grande não esconde o seu desconforto com a falta de diálogo com o prefeito Marquinhos Trad (PSD), que trata a aliança com os tucanos como fato consumado. Ele não abre qualquer tipo conversação com a legenda, visando as eleições do ano que vem desde que o governador Reinaldo Azambuja lhe garantiu apoio na reeleição.

O presidente municipal do partido, vereador João César Mato Grosso, deixou isso evidente quando lembrou numa entrevista à rádio CBN que o parttido é responsável pela governabilidade do prefeito na Câmara Municipal, oferecendo apoio em todas as votações importantes. Disse ainda que, apesar de contar com vários nomes em seus quadros para compor a chapa como vice-prefeito ao lado de Trad, a legenda não deverá pedir a ele que abra esse espaço para a legenda. “Vice não se pede. Ninguém briga para indicar vice”, afirmou ele.

Apesar dessa posição formal, os tucanos já procuraram o comando estadual do partido para deixar claro o desconforto na relação com o prefeito que não iniciou qualquer entendimento visando as eleições. Reinaldo e Marquinhos tinham marcado para abril uma conversa sobre a coligação mas o encontro até agora não foi marcado.