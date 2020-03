DOE Publicadas convocações em 3ª Chamada para Oficiais e Soldado Candidatos devem apresentar-se no CEFAP no dia 5

3 MAR 2020 - 10h:02 Por Redação

Foram publicadas na edição desta terça-feira (3) do DOE (Diário Oficial do Estado), editais relacionados aos Cursos de Formação de Oficiais e de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Conforme o edital, para a matrícula em ambos os cursos de Formação, os candidatos devem apresentar-se no CEFAP (Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças) no dia 5, às 13h30. O Cefap está localizado na Rua Maria Luiza Spengler, 240 no bairro Ana Maria do Couto, em Campo Grande.

A documentação necessária para a matrícula, bem como informações complementares sobre as convocações podem ser conferidas entre as páginas 45 a 56 do Diário Oficial desta terça-feira. As publicações foram assinadas pelo Comando-Geral da PMMS. (Com informações do Portal MS)