MILHO Queda na temperatura deixa produtores do Estado em alerta Outra questão que alerta os agricultores é o baixo volume de chuvas

9 MAI 2020 - 09h:40 Por Giovanna Dauzacker

Os produtores sul-mato-grossenses têm demonstrado preocupação com relação às incertezas do clima no Estado. Segundo o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado (Aprosoja MS), André Dobashi, temperaturas mais baixas podem prejudicar o desenvolvimento dos cereais nas lavouras. “Existem algumas preocupações do produtor rural em função de dias nublados, já que a gente tem muito milho na fase de polinização”, explica.

Outra questão que alerta os agricultores é o baixo volume de chuvas, já que, de acordo com o presidente da Aprosoja MS, a quantidade de água que caiu sobre as lavouras na madrugada da última quarta-feira (6) não foi suficiente. “Os volumes de chuva no Estado não passaram de 10mm, o ideal seria que chovesse mais uns 30mm”, afirma.