COVID-19 Reabertura da fronteira gera medo de novo surto Para o prefeito de Ponta Porã, a falta de comunicação com as autoridades paraguaias complica a situação

26 SET 2020 - 07h:05 Por Marcus moura e Alan kaká

A reabertura da fronteira entre o Paraguai e o Brasil, prevista para o dia 29 de setembro, gerou o medo de um novo surto de casos da COVID-19 em Ponta Porã. Para o prefeito da cidade, Hélio Peluffo, a falta de comunicação com as autoridades paraguaias complica a situação.

Ele afirma que a medida é uma jogada política do governo paraguaio para fazer um aceno aos empresários da região. Peluffo teme que após a reabertura os comerciantes façam promoções como a Black Friday. Caso isso aconteça, ele não descarta uma forte ação policial.

“Vamos fiscalizar de maneira pesada e, se preciso, vamos confiscar as mercadorias”.

Ponta Porã tem 20 leitos UTI, porém apenas 4 estão disponíveis para novos atendimentos. Desde o início da pandemia, a cidade registrou 828 casos e 18 óbitos pela covid-19. A taxa de letalidade da doença no município é de 2,2%. A situação do município preocupa o Secretário de Saúde do Estado, Geraldo Resende.