TRÂNSITO Santa Rita do Pardo intensifica a fiscalização de trânsito Fiscalização foi realizada no final de semana

6 JUL 2020 - 14h:51 Por Redação

A Polícia Militar por meio do 4º Pelotão em Santa Rita do Pardo realizou no final de semana (3 a 5/7) uma intensa fiscalização de trânsito no município.

Os policiais realizaram abordagens e blitzes de trânsito com o objetivo de tirar de circulação aqueles que não tenham condições de trafegar.

As ações resultaram nos seguintes números: 23 notificações de trânsito lavradas; 2 documentos de habilitação recolhidos; 1 veículo removido ao Detran; e 2 condutores presos por dirigir sob influência de álcool. (Com informações da 7ª CIPM/CPA-2).