CORONAVÍRUS Saúde e Bombeiros montam estrutura para população tirar dúvidas Ligando no 3311-6262 o cidadão será atendido por um dos atendentes

24 MAR 2020 - 09h:14 Por Redação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) e o CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar) implantaram o Disk Corona, serviço para esclarecimento de dúvidas sobre o coronavírus pelo telefone 3311-6262. A criação desse canal com a população foi anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja nesta segunda-feira (23) durante entrevista no MS TV primeira edição, da TV Morena.

A central de telefônica vai funcionar no Centro de Operações de Segurança Pública (Ciops). A iniciativa também servirá para que a população obtenha informações oficiais da SES, evitando assim, a disseminação de notícias falsas (Fake News). As equipes formadas por 60 bombeiros e 12 médicos da corporação passaram por treinamento.

“Estaremos contando com apoio dos bombeiros militares e médicos, haverá um número fixo que será divulgado nos próximos dias, que ficará à disposição da população que poderá tirar dúvidas a respeito do coronavírus como: sintomas; isolamento; contato; de como proceder em determinados casos; se pode ou não procurar a unidade de saúde. Eles receberão todas as recomendações da Secretaria de Estado de Saúde”, disse a gerente de Influenza e Doenças Respiratórias da SES, Livia de Mello Almeida Maziero.

Ela explicou que os 12 médicos atuarão nos casos em que houver a necessidade de deslocamento de equipe, para atendimento de algum paciente específico em casa que precisar de alguma consulta, avaliação ou coleta de exames, mas haverá critério.

A Central vai desafogar os atendimentos do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS/MS). “Com esta central, vai desafogar os nossos telefones e plantões. O CIEVS é para atendimento somente de profissionais de saúde, temos um plantão de 24 horas, que atende profissionais de 79 municípios do Estado”, afirmou Lívia.

Como vai funcionar?

Ligando no 3311-6262 o cidadão será atendido por um dos atendentes e poderá sanar as dúvidas. “Sabemos que a população está em casa, mas está sem informação oficial. Então, esse telefone vai ajudar a acalmar a todos com orientações oficiais da Secretaria de Estado de Saúde quanto à assistência, isolamento, conduta, além de tirar dúvidas sobre o Covid-19”. (Com informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública)