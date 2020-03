ORIENTAÇÃO Secretaria orienta suspensão dos atendimentos presenciais na Rede Estadual de Ensino Documento sugere que façam uma escala de permanência de servidores

24 MAR 2020 - 09h:57 Por Redação

A SED (Secretaria de Estado de Educação) enviou, na tarde desta segunda-feira (23), um comunicado para os gestores da REE (Rede Estadual de Ensino) que orienta a suspensão dos atendimentos presenciais nas unidades escolares da REE em todo o Estado. O documento também possui sugestões para a organização dos servidores durante o período de suspensão das atividades presenciais dos estudantes, iniciado nesta semana.

Oficializada no último dia 17, a suspensão das atividades presenciais é válida para todas as 352 unidades da Rede, entre os dias 23 de março e 6 de abril. A medida, contudo, não implica no fechamento das escolas e, para auxiliar os gestores na redução do fluxo de pessoas nas unidades, a SED enviou comunicado que orienta a suspensão do atendimento presencial ao público, “salvo as entregas de documentos que por ventura a comunidade venha requerer, devendo essa solicitação ser agendada previamente via e-mail ou telefone”.

Entre outras orientações, o documento sugere, ainda, que a direção faça uma escala de permanência, com um mínimo de servidores presentes para a manutenção dos serviços internos e também para o atendimento de possíveis solicitações encaminhadas à unidade escolar durante o período de suspensão das atividades presenciais. O comunicado também destaca que as escolas tenham, preferencialmente, profissionais que possuam acesso aos sistemas da SED.(Com informações da Secretaria de Estado de Educação)