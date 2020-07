CAMPO GRANDE Sem resultado prático, lockdown de Marquinhos Trad fracassa Polícia Militar e Ministério Público endossam time da fiscalização contra furões do isolamento

25 JUL 2020 - 08h:48 Por Gabi Couto

O mini lockdown decretado pela Prefeitura de Campo Grande ainda nem terminou, mas os números desta semana mostram o fracasso da administração pela demora para tomar medidas mais rígidas.

Os casos confirmados na capital explodiram e marcaram o recorde de pessoas contaminadas em 24 horas desde o início da pandemia. Foram 928 campo-grandenses com resultado positivo para a covid-19 de terça para quarta-feira.

A alta taxa de contaminação aliada ao baixo índice de isolamento social fez com que o Estado perdesse duas posições no ranking de unidades de federação com mais registros oficiais da doença no país.

Segundo o secretário de Estado de Saúde (SES), Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul ocupa agora a 25ª posição, ficando acima do Acre e do Tocantins. “Era algo que a gente se orgulhava, mas que agora perdemos. Devemos isso ao número cada vez maior de casos, principalmente em Campo Grande, Corumbá, Bataguassu, São Gabriel do Oeste e municípios do Cone Sul, como Iguatemi”, ressaltou Resende.

O Governo do Estado decidiu reforçar a fiscalização após quatro meses e meio de pandemia, liberando a Polícia Militar para atuar junto com a Guarda Civil Metropolitana durante o toque de recolher que permanece às 20 horas. Até mesmo promotores do Ministério Público Estadual (MPMS) e o Procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno, estão ajudando a cumprir o decreto que proíbe a circulação de pessoas à noite.

Entre 18 de julho quando as novas regras de funcionamento começaram a valer até esta quinta-feira (23) foram 43 estabelecimentos interditados e 11 pessoas foram presas. E apesar das restrições 820 pessoas foram abordadas pela fiscalização.

O estado deve fechar a semana com a marca dos 20 mil casos de coronavírus confirmados. O boletim epidemiológico desta quinta trouxe 782 novos diagnósticos, elevando o total de confirmados a 19.671 em MS. A maioria está em Campo Grande: são 7.680 confirmados, que representam 39,04% do total em MS.