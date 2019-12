ENTREVISTA ‘Sou um soldado do partido’, define Riedel sobre candidatura em 2020 Secretário de Governo ainda não decidiu se concorrera à Prefeitura de Campo Gran

21 DEZ 2019 - 13h:07 Por Da redação

O secretário de Governo, Eduardo Riedel, disse em entrevista ao programa “CBN Campo Grande”, nesta semana, que ainda não decidiu se vai apoiar a candidatura à reeleição do prefeito Marcos Marcelo Trad (PSD) ou se concorrerá ao cargo no próximo ano. Riedel fez uma avaliação das ações promovidas pelo governo estadual, falou sobre as parcerias público-privadas e de projetos desenvolvidos em Mato Grosso do Sul.

JP - Mato Grosso do Sul estreou com êxito no primeiro leilão de concessão de rodovias estadual com a MS 306. Como o senhor avalia?

Eduardo Riedel - Foram três anos de maturação, de entendimento em relação à modelagem, à governança, a confiabilidade que nós tínhamos que transmitir ao mercado, por isso, levamos esse projeto para a bolsa de valores. Coincidiu com um bom momento do país, então, não é só uma questão do bom projeto. É o bom projeto e o mercado com apetite. Essas duas coisas fizeram com que a gente tivesse um sucesso fantástico na concessão porque nós não sabíamos se ia ter uma outorga positiva, boa ou equivalente ao que seria o projeto e ela superou as expectativas.

Com o projeto de universalização do saneamento, MS pode ser um dos estados exemplo para o país?

A gente vem trabalhando e amadurecendo esse projeto desde o início do governo. Está absolutamente maduro, pronto e a ideia é que em 10 anos tenhamos universalizado o esgotamento sanitário do estado. Para você ter uma ideia, nós demoraríamos cerca de 40 anos para fazer isso com recursos próprios, seja da empresa, ou do próprio estado. E a gente vai antecipar para 10 anos tendo universalizado. É uma coisa inédita no país e, talvez, uma das ações mais transformadores que a gente possa ter porque ela impacta diretamente na qualidade de vida daquele cidadão que tem renda baixa, que está, muitas vezes, num espaço que não tem condição de chegar o saneamento.

Como vai funcionar a Infovia Digital, projeto que está em andamento e prevê investimento de até R$800 milhões?

A gente ainda tem muitas cidades no Mato Grosso do Sul com dificuldade de acesso digital. E, tão importante quanto uma estrada ligando uma cidade a outra, é a capacidade de conexão em banda larga com rapidez, com qualidade, com segurança. E essa estrutura foi feita para que a gente possa, junto com o parceiro privado, montar essa situação de levar para cada cidade de Mato Grosso do Sul, uma rede de fibra ótica para que a gente tenha essa banda larga.

Existe algum projeto seu ou partidário de disputar a Prefeitura de Campo Grande no próximo ano?

Eu sempre digo que a minha vida política está vinculada ao partido e eu sempre me coloquei como soldado partidário. Eu sou uma pessoa de grupo. Eu acho que os resultados são alcançados quando você tem uma visão de médio e longo prazo e grupo para poder avançar nesses resultados. Eu estou muito focado no governo, estou trabalhando muito. Parece que três anos é muito tempo, mas é muito pouco tempo. Passa rápido. E a gente tem muito a fazer e a sociedade do Mato Grosso do Sul cobra muito por isso.