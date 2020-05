IBGE Sul-mato-grossenses têm a 7º maior renda do Brasil Homens ganham, em média, 41% a mais que as mulheres. Em relação a população preta e parda, os brancos 50% a mais

9 MAI 2020 - 14h:00 Por Beatriz Magalhães

A renda do sul-mato-grossense caiu de R$ 2.317 em 2018 para R$ 2.313 em 2019 segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Continua). Mesmo com a queda, os cidadãos do Estado têm a 7º maior renda do Brasil, na comparação com outras unidades federativas. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Segundo a pesquisa realizada pelo IBGE, em 2019 haviam 2,70 milhões de pessoas residentes no Estado, cerca de 300 mil pessoas a mais que em 2012. Deste total, 1,7 milhões (68,2%) possuíam algum tipo de rendimento, maior que o percentual nacional, que registrou 62,6%. Os sul-mato-grossenses que recebem rendimentos advindos de um, ou mais trabalhos representam 46,7% da população.

A pesquisa aponta ainda que dentre os outros rendimentos, destaca-se o predomínio da categoria ‘aposentadoria ou pensão’, representando 11,5% do rendimento da população residente em 2019. Os homens ganham, em média, 41% a mais que as mulheres, a segunda maior diferença do país. Já em relação a população preta e parda, os brancos ganham 50% a mais.