CONTROLE Vacinas contra aftosa já estão disponíveis no Estado Vacinação termina em 31 de maio

25 ABR 2020 - 08h:01 Por Giovanna Dauzacker

O pecuarista Sul-mato-grossense pode adquirir as doses da vacina contra a febre aftosa, sem que seja necessário solicitar a autorização na Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, desde o dia 15 de abril. A medida foi tomada pelo Governo como uma forma de prevenção ao novo coronavírus. “Por conta dessa pandemia, estamos abrindo mão da necessidade de deslocamento desse pecuarista até as unidades da Iagro”, explica o Diretor Presidente da Agencia, Daniel Ingold.

O calendário, que prevê a imunização de todo o rebanho nesta etapa, foi mantido, seguindo as orientações do Ministério da Agricultura. Nas regiões sanitárias de planalto e fronteira, a vacinação termina em 31 de maio e a declaração no sistema segue até o dia 15 de junho. Já no Pantanal, os animais devem receber a dose até dia 15 de junho e a declaração feita até 30 de junho.