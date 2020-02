DROGAS Veículo é recuperado com 330 kg de maconha em Ponta Porã Motorista não obedeceu a ordem de parar dos policiais, iniciando uma perseguição

5 FEV 2020 - 08h:26 Por Danielle Leduc

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta segunda-feira (3), em Ponta Porã, 330 kg de maconha em veículo com registro de furto. A apreensão foi realizada durante fiscalização na BR-463.

O motorista não obedeceu a ordem de parar dos policiais, iniciando uma perseguição. Nas proximidades do km 65, o condutor estacionou às margens da rodovia, sendo localizados no interior do automóvel diversos tabletes do entorpecente. O veículo envolvido também tinha registro de furto em Uberaba (MG).

O condutor, de 19 anos, e o passageiro, de 17, relataram terem sido contratados para transportar a droga de Ponta Porã até Minas Gerais e receberiam pelo serviço de transporte receberiam R$ 15 mil.

Os envolvidos, o veículo e as drogas foram levados à Polícia Civil em Ponta Porã.