4 ideias para a Páscoa Prepare um café da manhã muito criativo na Páscoa

11 ABR 2020 - 05h:00 Por Redação

1. Coelhinho da Páscoa de ovo

Você vai precisar de (para 1 porção)

2 ovos cozidos;

Raminho de alecrim;

1/2 cenoura descascada;

2 sementes de gergelim preto.

Como fazer:

Primeiro descasque os dois ovos e corte-os ao meio, no sentido do comprimento. Em seguida, corte uma das metades da mesma maneira.

Corte a parte inferior do segundo ovo e depois outra fatia de 1,5 cm de espessura. Finalmente, corte outra fatia um pouco mais grossa.

Coloque a última fatia no terço inferior do prato, este será o corpo do coelho. Logo acima, coloque a fatia de 1,5 de espessura (a cabeça do coelho). Os dois quartos de ovos são colocados em ambos os lados superiores da cabeça para simular as orelhas.

Agora retire algumas agulhas de um raminho de alecrim.

Em seguida, corte um triângulo de cenoura. Coloque um grupo de agulhas de alecrim ao lado do coelho e coloque o triângulo de cenoura no topo, de modo a formar o tronco.

Em seguida, decore o rosto do coelho com 6 agulhas de alecrim para formar os bigodes e coloque o nariz no centro com um triângulo de cenouras. Com uma pinça, coloque duas sementes de gergelim em cima do nariz , formando os olhos.

Como ainda sobrou um pouco do segundo ovo, coloque a parte inferior que você cortou antes como uma cauda ao lado da parte inferior do ovo. Finalmente, corte dois pequenos triângulos para fazer as pernas do coelho, que, logicamente, são colocadas sob o corpo.

2. Cara de coelho com bacon e ovo

Você vai precisar de:

um ovo cru;

azeite para fritar;

2 tiras de bacon;

6 talos de cebolinha;

2 mirtilos.

Como fazer:

Primeiro, frite ovo: tente deixar a gema bem no centro. Em seguida, coloque-o no meio de um prato.

Na mesma panela, frite bem as duas tiras de bacon. Coloque-as de uma maneira que se pareça com as orelhas do coelho.

Pegue seis cebolinhas e coloque três de cada lado do "nariz" do coelho. Agora que ele já tem bigodes, só faltam os olhos, que serão dois mirtilos na clara do ovo, entre o nariz e as orelhas.

3. Torradas com ovo em forma de coelho

Você vai precisar de (para 1 porção):

1 fatia de pão de forma tostado;

azeite;

1 ovo cru;

cebolinha;

1 semente de gergelim preto.

Como fazer:

Pressione um molde de biscoito em formato de coelho na torrada. Retire o molde, junto com pão que está dentro dele. Aqueça um pouco de azeite na frigideira e coloque a torrada por cima.

Bata bem um ovo em uma tigela pequena e, em seguida, despeje-o cuidadosamente no meio da torrada. Frite até que esteja pronto.

Antes de servir, decore com uma semente de gergelim e algumas pontas de cebolinha, simulando os olhos e os bigodes, respectivamente.

4. Torradas com decoração de pintinho

Você vai precisar de (para 1 porção):

azeite;

1 ovo cru;

1 fatia de pão de forma torrado;

1 cenoura pequena;

2 sementes de gergelim.

Como fazer:

Frite um ovo em um pouco de óleo e assegure-se de que a gema esteja bem no meio da clara, e que tenha o contorno o mais redondo possível. Coloque a torrada no meio de um prato e coloque o ovo por cima.

Para o nariz do pintinho, coloque um pequeno triângulo de cenoura no meio da gema.

Faça os pés do pintinho com a cenoura: você só tem que cortar dois triângulos com três pontas e colocá-los sob a gema.

Finalmente, com a ajuda de uma pinça, coloque duas sementes de gergelim no nariz para simular os olhos.

