SURPRESA Abacate surpresa Prepare-se para comer um abacate como nunca viu antes

26 JAN 2020 - 05h:00 Por Redação

Você vai precisar de (para 1 porção)

1 abacate

1 ovo poché

5 fatias de bacon

óleo

Como fazer

Corte o abacate ao meio e remova a semente. Aumente o buraco no meio para que fique grande o bastante para caber um ovo cozido. Depois, remova cuidadosamente a casca com uma colher.

O ovo deve ser poché. O melhor método é estendendo uma folha de filme de PVC sobre uma tigela e quebrando o ovo por cima do filme, tendo cuidado para não romper a gema. Junte as pontas do filme e feche com um arame (desse de saco de pão de forma) ou com um prendedor para embalagens (um pregador também serve). Cozinhe em água fervente por 4 minutos. Você deve terminar com um formato que caiba perfeitamente no abacate.

Retire cuidadosamente o ovo poché do plástico e coloque-o em uma metade do abacate, cobrindo-o depois com a outra metade.

Agora, junte as duas metades e enrole-as com as fatias de bacon, cobrindo completamente a fruta.

Agora, frite o bacon em uma frigideira até que todos os lados fiquem dourados. Coloque apenas um pouquinho de óleo para evitar que ele grude.

Pronto: o seu abacate surpresa já pode ser servido!

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)