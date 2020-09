AGRONEGÓCIO Após atraso, plantio da soja volta ao normal em outubro Estiagem que pode atrasar início da semeadura não deve impactar na produção

5 SET 2020 - 08h:30 Por Giovanna Dauzacker

Asafra 2020/2021 de soja começa no dia 16 de setembro em Mato Grosso do Sul, mas a estiagem e a baixa umidade do ar, na primeira quinzena do mês podem atrasar este início de semeadura. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), não há previsão de chuva para o Estado até o próximo dia 13.

Com a situação climática, que contribui para o andamento da colheita do milho nesta reta final, a perspectiva é de que apenas cerca de 5% da soja seja cultivada nos primeiros dias da temporada, de acordo com o diretor-presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado (Aprosoja), André Dobashi. “Pode ser que a gente tenha alguma coisa já cultivada ainda no mês de setembro, nem que seja de 3% a 5%”, explica.

No entanto, essa demora não deve impactar na produção, já que estão previstos volumes de chuvas para os últimos dez dias do mês. “Mato Grosso do Sul contará com chuvas no último decêndio de setembro. Elas recuarão na primeira semana de outubro e retornam na semana seguinte”, confirma o agrometeorologista Somar Meteorologia, Celso Oliveira, a notícia que traz alívio para os produtores do Estado.

De acordo com as informações da Somar, as médias pluviométricas devem estar acima das registradas em 2019.

Em Dourados e Campo Grande, o índice deve ser maior durante os meses de plantio da soja. “O que a gente espera é que ainda em setembro tenha um pouco de chuva, acima dos 70mm já previstos, e que dê para alguns produtores iniciarem o plantio da soja. No mês de outubro, estamos prevendo que a semeadura retome a normalidade, com aceleração já nos primeiros dias”, afirma Dobashi.