CARNE Alcatra suína em crosta Receita diferente e saborosa

9 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

INGREDIENTES

4 fatias de Alcatra Suína Sadia

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 cebola descascada e cortada em cubos pequenos

1/2 xícara (chá) de vinagre balsâmico

1 colher (café) de sal

1 colher (sobremesa) de azeite

1 colher (sopa) de nozes

1 colher (sopa) de castanhas-do-pará

1 colher (sopa) de castanhas-de-caju

4 ramos de salsinha fresca

Óleo vegetal para untar

MODO DE PREPARO

Retire a camada de gordura aparente dos bifes e tempere-os com o alho, a cebola e o vinagre e deixe marinar pelo tempo que tiver disponível (quanto mais tempo, mais o sabor irá penetrar na carne);

No momento de grelhar, tempere as carnes com sal;

Em uma frigideira, aqueça muito bem o azeite e sele os bifes por todos os lados (inclusive nas laterais), até que estejam dourados por todas as partes (aproximadamente 1 minuto de cada lado). Reserve;

Pique finamente as nozes, as castanhas e a salsinha e misture. Se preferir, utilize um processador de alimentos para fazer esta mistura;

Em uma assadeira untada com óleo, disponha os bifes dourados e, por cima de cada um deles faça uma camada com a mistura de castanhas, compactando com as mãos, para que a crosta agregue bem à carne;

Leve para assar em forno a 220°C por 15 minutos, até que a crosta fique dourada. Sirva.

(Fonte: Sadia)