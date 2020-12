DELICIAS! Almôndega de soja Confira a receita

8 DEZ 2020 - 07h:32 Por Redação

Ingredientes

2 xícaras (chá) de proteína texturizada de soja miúda

1 litro de água quente

Suco de 1 limão

1 ovo batido

8 colheres (sopa) de farinha de rosca

1 colher (sopa) de farinha de trigo

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

1 xícara (chá) de queijo de minas frescal em cubos

Molho

4 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 latas de tomate pelado picado (400g cada)

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a proteína de soja texturizada e cubra com a água e o suco de limão. Deixe de molho por 30 minutos. Escorra e esprema em uma peneira até eliminar todo o excesso de água.

Coloque em uma tigela, misture o ovo, a farinha de rosca, a farinha de trigo e tempere com sal, pimenta-do-reino e salsa picada até ficar homogênea. Modele bolinhas colocando 1 cubo de queijo frescal no meio. Reserve.

Para o molho, em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho picados por 3 minutos. Adicione os tomates sem pele, o louro e ferva por 5 minutos. Coloque as almôndegas no molho e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e sirva em seguida, se desejar, decoradas com folhas de manjericão.

Fonte - IG Receitas