HUMM! Almôndegas recheadas Combinação louca de almôndegas de batata com uma crosta crocante

15 ABR 2020 - 14h:01 Por Redação

Ingredientes

Para as batatas

5 batatas médias;

1 colher de sopa de azeite;

Sal e pimenta a gosto;

100 g de queijo ralado;

50 ml de creme de leite.

Para as almôndegas

500 g de carne moída;

1 colher de chá de sal;

½ colher de chá de pimenta;

100 ml de creme de leite;

1 ovo;

40 g de farinha de rosca.

Para a cobertura

10 fatias de pão de forma

Passo a passo

1. Preaqueça o forno a 180 ºC. Descasque as batatas, corte-as ao meio e coloque-as em uma assadeira forrada com papel manteiga. Regue as batatas com azeite e tempere-as com sal e pimenta. Coloque a assadeira no forno por 25 minutos (as batatas devem ficar macias e um pouco coradas).

2. Empilhe as fatias de pão de forma e corte-as em cubinhos. Espalhe-os em uma assadeira e toste-os no forno a 150 °C por cerca de 10 minutos.

3. Deixe as metades das batatas esfriarem um pouco e retire seu interior com uma colher.

4. Coloque o interior das batatas em uma tigela e misture com creme de leite e queijo ralado. Coloque a mistura de volta nas metades de batata.

5. Pegue duas metades de batata e as una novamente para formar uma batata inteira. Repita com o resto das batatas.

6. Coloque a carne moída junto com a farinha de rosca, ovos, creme de leite, sal e pimenta em uma tigela e misture bem.

7. Cubra cada batata com um pouco de carne moída e feche bem.

8. Passe as almôndegas de batata nos croutons (cubinhos de pão tostado) e frite-as em óleo bem quente.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)