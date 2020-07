AVES Asinhas crocantes com molho picante Para comer com os amigos

28 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

½ pacote (500g) meio das asas Aurora

Marinada

3 colheres (sopa) azeite

6 colheres (sopa) molho inglês

6 colheres (sopa) molho de pimenta vermelha forte

4 colheres (sopa) vinagre a gosto

Páprica picante a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino em pó

Molho picante

1 colher (sopa) manteiga com sal

1 colher (sopa) açúcar mascavo

2 colheres (sopa) extrato de tomate

½ colher (sopa) vinagre

1 colher (sopa) molho inglês

1 colher (sopa) molho de pimenta vermelha forte a gosto

Páprica picante a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino em pó

Empanamento

¼ xícara (chá) amido de milho

¼ xícara (chá) farinha para empanamento a gosto

Páprica picante

1,5lt óleo de soja

Modo de preparo

Meio das Asas

Realizar o descongelamento dos meios das asas Aurora, conforme as recomendações da embalagem e reservar.

Marinada

Em um recipiente, misturar todos os ingredientes da marinada e envolver os meios das asas Aurora previamente descongelados.

Proteger o recipiente e manter reservado sob refrigeração por aproximadamente 2 horas.

Molho Picante

Preparar o molho picante, aquecendo uma panela com a manteiga e o açúcar.

Acrescentar o extrato de tomate, o vinagre, o molho inglês e o molho de pimenta até formar um molho brilhante e homogêneo.

Ajustar os temperos com a páprica, o sal e a pimenta-do-reino.

Retirar do fogo, resfriar e reservar.

Empanamento

Preparar o empanamento, misturando o amido de milho, a farinha para empanamento e a páprica picante em um recipiente.

Retirar os meios das asas Aurora do refrigerador e empanar, um a um, pressionando cada pedaço com o empanamento para aderir.

Aquecer o óleo previamente a 180ºC em uma panela pequena e funda.

Manter o fogo baixo e fritar as asinhas empanadas aos poucos para não tostarem por fora e ficarem cru por dentro.

Quando estiverem douradas e cozidas, retirar do óleo e escorrer em papel absorvente.

Servir imediatamente acompanhada do molho picante.

Observações

O tempo de preparo pode variar de acordo com a potência do equipamento.

Pode-se utilizar flocos de milho sem açúcar triturados para empanar e adquirir crocância.

(Fonte: Aurora)