LANCHE Bao com barriga de porco e barbecue Experimente essa receita de Bao com Barriga de Porco e Barbecue que vai te levar à China de tão deliciosa!

31 MAI 2020 - 05h:00 Por Redação

INGREDIENTES

900 gramas de barriga de porco sem pele

4 colheres de sopa de azeite

meia xícara de chá de molho barbecue Hellmann's

6 gua bao - pão chinês

3 colheres de chá de folhas de coentro, picadas

meia xícara de chá de amendoins torrados

MÉTODO

1- Pré-aqueça o forno em 200ºC.

2- Faça cortes transversais e superficiais na pele da barriga do porco. Em seguida, tempere com o sal e pincele com o azeite.

3- Disponha a barriga de porco em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno por cerca de 1 hora.

4- Retire do forno, remova o papel-alumínio e pincele a carne com o molho barbecue Hellmann's. Retorne ao forno por mais 20 minutos até ficar bem dourado.

5- Retire do forno, corte a barriga de porco em pedaços e reserve aquecido.

6- Cozinhe o gua bao no vapor até ficar macio e fofo.

7- Corte os pães cozidos ao meio, distribua as fatias de barriga de porco, as folhas de coentro e o amendoim. Sirva em seguida.

Tempo de cozimento: 1 h 30 min.

(Fonte: Hellmann's - hellmanns.com.br)