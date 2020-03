SABOR Batata assada com ketchup caseiro Batata assada temperada, alecrim com molho caseiro de tomate e maçã

26 MAR 2020 - 05h:00 Por Redação

INGREDIENTES

Ketchup:

4 tomates médios bem maduros, sem sementes

1 maçã vermelha com casca picada

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 dente de alho

meia colher (chá) de sal



Batatas:

600 g de batatas com casca em palitos médios

1 stick de Maggi Meu Segredo

1 colher (sopa) de azeite

1 ramo de alecrim (só as folhas)

5 dentes de alho com casca, levemente amassados

MODO DE PREPARO

Ketchup:

Em um liquidificador, bata os tomates até formar um suco, junte a maçã, o açúcar, o sal e o alho e bata bem. Coloque em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando, até engrossar levemente. Reserve em geladeira.



Batatas:

Em uma assadeira antiaderente, misture as batatas, o Maggi Meu Segredo, o azeite e o alecrim. Distribua os dentes de alho e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 50 minutos, mexendo de vez em quando até que estejam douradas e crocantes. Sirva com o Ketchup.

(Fonte: Nestlé - www.nestle.com.br)