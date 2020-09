YUMMY! Batatas gratinadas com bacon Anote a receita para arrasar no jantar em casa

17 SET 2020 - 06h:00 Por Redação

As batatas são refogadas na manteiga e no azeite e temperadas com com sal, pimenta e alecrim. E o bacon frito dá aquele toque especial e é para lá de crocante!

Ingredientes

3 batatas descascadas e cortadas em cubos pequenos

2 cebolas roxas picadas grosseiramente

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite

sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 ramos de alecrim

250 mililitros de leite

300 mililitros de creme de leite

100 gramas de queijo ralado

Modo de Preparo