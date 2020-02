SEM CULPA Berinjela assada com mussarela de búfala e molho de tomate caseiro Às vezes a gente só quer comer sem se sentir culpado ou pesado depois

16 FEV 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

2 berinjelas;

85 ml de azeite;

1 colher de sopa de sal;

1 colher de sopa de pimenta;

Alguns ramos de alecrim.

Recheio

Interior da berinjela;

2 colheres de sopa de azeite;

1 cebola, picada;

6 dentes de alho, amassados;

Sal e pimenta a gosto;

170 g de tomate-cereja;

400 g de molho de tomate;

½ colher de chá de orégano.

Cobertura

4 bolas médias de mussarela de búfala;

85 g de farinha de rosca;

2 colheres de sopa de azeite;

60 g de parmesão ralado;

Manjericão.

Passo a passo

1. Preaqueça o forno a 200 ºC. Corte as berinjelas ao meio e retire seu interior (deixando uma borda) e o guarde para depois.

2. Coloque as metades das berinjelas viradas para cima em uma caçarola e tempere com azeite, sal, pimenta e os ramos de alecrim. Asse por 15 minutos. Após retirar a caçarola do forno, diminua a temperatura para 175 ºC.

3. Agora, prepare o recheio. Corte os interiores das berinjelas que você reservou e frite-os no azeite. Adicione a cebola e o alho e tempere com sal e pimenta. Finalmente, adicione os tomates-cereja, molho de tomate, orégano e deixe cozinhar por 10 minutos.

4. Deixe as berinjelas esfriarem um pouco. Retire os ramos de alecrim e coloque uma colherada do recheio dentro delas. Corte a mussarela de búfala em pequenos pedaços e coloque-os sobre as berinjelas.

5. Misture a farinha de rosca com o azeite e cubra as berinjelas com a mistura, seguida do queijo parmesão. Asse tudo a 180 ºC por 20-25 minutos e decore o prato com manjericão, para dar o toque final de sabor.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)