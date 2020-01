SABORES Bife a rolê com recheio especial e torre de batata gratinada A torre de batata é o elemento especial que chama a atenção no prato

29 JAN 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

Contrafilé (300 a 400 g);

6 fatias de presunto de parma;

4 fatias de cheddar.

Molho

120 ml de azeite;

2 colheres de sopa de salsinha;

1 chalota;

1 dente de alho, picado.

Torre de batata gratinada

Cerca de 1 kg de batata;

1 colher de sopa de tomilho;

100 g de parmesão;

100 g de manteiga derretida;

Sal e pimenta.

Mais

Barbante de culinária;

Molho cremoso de vinagre balsâmico;

Ervilha, tomate-cereja, cenoura.

Passo a passo

1. Antes de fazer a carne, descasque as batatas e corte-as em fatias finas. Em seguida, misture-os com os outros ingredientes e arrume as fatias num tabuleiro de muffin untado. Asse por 40 minutos a 160 °C.

2. Enquanto isso, prepare o molho misturando todos os ingredientes.

3. Em seguida, corte o contrafilé em pedaços grandes, como mostrado abaixo.

4. Espalhe o molho na carne. Coloque o presunto e o cheddar por cima, deixando de 1 a 2 cm de espaço de um lado, para que a carne possa ser enrolada mais facilmente no próximo passo.

5. Enrole delicadamente a carne e o amarre em três lugares com o barbante de culinária.

6. Corte o rolo em 3 pedaços.

7. Frite brevemente os rolos dos dois lados. Em seguida, leve-os ao forno por 10 a 15 minutos a 180 °C.

8. Sirva os bifes à rolê com as torres de batata. Regue a carne com creme balsâmico. Recomendamos ervilhas, tomates cereja e cenouras, ou outros vegetais, para acompanhar.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)