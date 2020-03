DELÍCIA Bolas de pipoca recheadas Esta versão de pipoca vai passar a ser uma obrigação para os fãs de filmes

Ingredientes (para 6 bolas)

Versão caramelo-chocolate

125 g de milho;

2 colheres de sopa de óleo;

160 g de xarope de açúcar;

75 g de açúcar mascavo;

1 colher de sopa de manteiga;

6 colheres de sopa de creme de chocolate.

Versão morango com chocolate branco

125 g de milho;

2 colheres de sopa de óleo;

200 g de chocolate branco;

100 g de morangos;

250 g de cream cheese.

Passo a passo

1) Coloque o óleo em uma panela e aqueça um pouco. Em seguida, adicione o milho até cobrir completamente o fundo. Feche a panela com uma tampa. Após cerca de 2 minutos em fogo médio, a pipoca deve começar a estourar (vá sacudindo a panela fechada de tempos em tempos para os grãos não queimarem). Quando os intervalos entre o som de milho estourando ficarem mais longos (cerca de 5 segundos), você poderá retirar a panela do fogo.

2) Para a versão caramelo-chocolate, coloque o açúcar mascavo em uma panela e despeje o xarope de açúcar sobre ele. Aqueça tudo em fogo baixo. Quando o açúcar estiver completamente dissolvido e a calda ficar marrom, adicione a manteiga e misture bem.

3) Despeje o caramelo na pipoca e misture bem. Encha uma tigela pequena com a mistura de pipoca e abra espaço no meio para adicionar 1 colher de sopa de creme de chocolate (pode ser brigadeiro, Nutella, cobertura, etc.).

4) Encha outra tigela pequena com a pipoca e pressione-a sobre a primeira. Aperte as duas para formar uma bolinha. Em seguida, retire as tigelas.

5) Para a versão morango com chocolate branco, pique o chocolate branco em pedaços pequenos e derreta em banho-maria. Despeje o chocolate derretido sobre a pipoca. Misture tudo.

6) Amasse os morangos e misture-os com o cream cheese. Encha as duas tigelas novamente com a pipoca e agora coloque o creme de morango no meio. Pressione as taças novamente e forme uma bola.

