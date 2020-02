DOCE E SALGADA Bolo de bacon Este bolo é um verdadeiro mimo para quem é muito fã de bacon

Ingredientes

Para a massa

70 g de manteiga;

30 ml de xarope de bordo;

4 ovos;

190 g de farinha de trigo;

90 g de farinha de centeio;

1/2 colher de chá de fermento em pó;

1/2 colher de chá de sal (a gosto);

1/4 colher de chá de pimenta (a gosto);

70 g de óleo;

40 ml de leite;

30 g de queijo ralado, por exemplo Gouda;

20 g de cebola frita.

Para a cobertura

500 g de cream cheese;

100 ml de creme de leite fresco;

150 g de manteiga de amendoim.

Mais

20 fatias de bacon;

20 ml de xarope de bordo (para o bacon);

60 ml de xarope de bordo (para a massa);

Forma de aro removível (diâmetro: 16 cm);

Passo a passo

1) Para começar, asse o bacon. Coloque papel manteiga em uma assadeira e espalhe as fatias por cima. Despeje o xarope de bordo sobre elas. Coloque uma assadeira em cima das fatias para elas não se deformarem com o calor. Em seguida, coloque o prato no forno a 180 °C por 20 minutos. Quando retirar do forno, passe um toalha de papel no bacon para remover o excesso de gordura.

2) Agora a massa. Coloque a manteiga amolecida e o xarope de bordo em uma tigela e bata até a mistura ficar espumosa. Adicione gradualmente os ovos. Em seguida, adicione o óleo e o leite e, finalmente, a farinha, o fermento, o sal, a pimenta, o queijo ralado e a cebola frita. Misture tudo muito bem. Em seguida, corte uma tira de bacon assado e coloque-a na massa. Despeje a massa na forma de bolo e leve ao forno a 180 °C por 35 minutos.

3) Bata todos os ingredientes da cobertura com uma batedeira.

4) Corte o bolo ao meio horizontalmente. Despeje o xarope de bordo na camada inferior.

5) Em seguida, espalhe cerca de 4 colheres de sopa de cobertura.

6) Coloque de volta a camada superior do bolo.

7) Espalhe o restante da cobertura sobre o bolo inteiro. Coloque na geladeira por 2 horas.

8) Pique uma fatia de bacon assado e coloque os pedaços sobre o bolo. Coloque as fatias restantes ao redor do bolo, como uma espécie de cerca.

