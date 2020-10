SOBREMESA Bolo de chocolate cremoso Bolo de chocolate já é bom. Essa receita então...

2 OUT 2020 - 06h:00 Por Redação

Ingredientes - Massa

150 gramas ou três quartos de xícara de chá de açúcar

160 gramas ou 1 xícara de chá de farinha de trigo

130 gramas ou uma xícara de chá e um quarto de chocolate em pó

Meia colher de sopa de fermento em pó

2 ovos

Meia xícara de chá ou 120 mililitros de óleo

Meia xícara de chá ou 120 mililitros de água quente

Ingredientes - Recheio

360 gramas ou uma xícara de chá e meia de creme de leite fresco

30 gramas ou 3 colheres de sopa de açúcar

3 gemas

150 gramas ou 1 xícara de chá de chocolate meio amargo picado

180 gramas ou 1 xícara de chá e três quartos de bolo de chocolate pronto esfarelado

50 gramas ou meia xícara de chá de chocolate meio amargo picadinho

Modo de Preparo - Massa

Em uma tigela, coloque 150 gramas de açúcar, 160 gramas de farinha de trigo, 130 gramas de chocolate em pó, meia colher de sopa de fermento em pó e misture bem.

Adicione 2 ovos, misture, acrescente meia xícara de chá de óleo e misture novamente.

Despeje meia xícara de chá de água quente e mexa até formar uma massa homogênea.

Distribua em uma forma redonda, de 23 centímetros por 7 centímetros, forrada com 2 folhas de papel manteiga cortadas em discos de 50 centímetros de diâmetro.

Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por 35 minutos. Retire do forno e deixe esfriar.

Com uma faca corte um disco de 29 centímetros de diâmetro do bolo deixando 2 dedos de borda e retire um pouco do miolo do bolo.

Vá cavando as laterais e deixe mais ou menos 1 centímetro de bolo no fundo.

Reserve 1 xícara de chá e três quartos do bolo esfarelado para usar nesta receita e o restante do bolo esfarelado utilize em outras preparações.

Modo de Preparo - Recheio

Em uma panela coloque 360 gramas de creme de leite fresco, 30 gramas de açúcar, 3 gemas e misture.

Leve ao fogo baixo mexendo sem parar por cerca de 4 minutos ou até começar a borbulhar e engrossar.

Apague o fogo, incorpore 150 gramas de chocolate meio amargo picado e misture até o chocolate derreter.

Junte 1 xícara de chá e três quartos de bolo esfarelado e misture bem.

Transfira para um liquidificador e bata até formar um creme liso por mais ou menos 1 minuto.

Dica: se precisar, desligue o liquidificador, limpe as laterais com uma espátula e ligue novamente. Reserve.

Modo de Preparo - Montagem

Recheie o bolo com o creme de chocolate, decore com o chocolate picado e leve à geladeira por no mínimo 3 horas.

Depois desse tempo, retire da geladeira, desenforme e sirva.