DOCE Bolo de chocolate e avelãs coberto com espetos de caramelo Este bolo imbatível com chocolate, caramelo, avelãs e mel é muito bom!

1 JAN 2020 - 07h:00 Por Redação

Ingredientes

Para a massa

200 g de farinha;

5 colheres de sopa de chocolate em pó;

200 g de açúcar;

2 colheres de chá de fermento;

2 colheres de sopa de óleo vegetal;

350 ml de leite;

1 colher de chá de essência de baunilha;

100 g de balas de caramelo;

115 g de avelãs descascadas.

Para a calda de caramelo

450 g de açúcar;

150 g de água com gás;

2 colheres de sopa de mel.

Passo a passo

1. Preaqueça o forno a 160 °C. Misture a farinha, o chocolate em pó, o açúcar, o fermento em pó, o óleo vegetal, o leite e a baunilha até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma redonda de 18 cm forrada com papel manteiga.

2. Parta os caramelos e empurre-os para dentro da massa (ou espalhe os pedaços pela massa). Cubra completamente os pedaços.

3. Insira as avelãs na massa e asse o bolo por 45 minutos. Depois, deixe o bolo esfriar completamente antes de passar para o passo 4.

4. Nesse meio tempo, prepare a calda de caramelo, combinando a água mineral e o açúcar em uma panela em fogo médio. Deixe ferver; junte o mel e cozinhe até o líquido ficar com a cor âmbar do caramelo. Com cuidado, despeje a calda sobre o bolo e espere 5 minutos.

5. Vire a panela e deixe o xarope de caramelo escorrer lentamente. Espere até que os espetos de caramelo se solidifiquem completamente e, em seguida, vire a panela para cima. Se as pontas ficarem muito compridas, você pode apará-las com uma tesoura.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)