Bolo de fubá com frutas

8 DEZ 2020 - 07h:51 Por Redação

Ingredientes

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de manteiga

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de fubá

1/4 xícara (chá) de nozes picadas

1/4 xícara (chá) de castanha-do-pará picadas

1/2 xícara (chá) de uvas-passas

1/2 xícara (chá) de ameixas secas picadas

1 colher (sopa) de fermento em pó químico

Frutas inteiras a gosto para decorar

Margarina e farinha de trigo para untar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos com o açúcar, a manteiga e o leite. Transfira para uma tigela, adicione a farinha, o fubá e bata novamente. Acrescente as nozes, a castanha, as uvas-passas, as ameixas e o fermento e misture delicadamente. Despeje em uma fôrma de 24cm de diâmetro untada e enfarinhada e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até assar e dourar. Espere amornar, desenforme e sirva.

Fonte - IG Receitas