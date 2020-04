HUMM! Bolo de panqueca de frutas O melhor dos dois mundos

23 ABR 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

Massa

240 g de farinha de trigo;

70 g de açúcar;

120 ml de óleo;

2 colheres de sopa de fermento;

4 ovos;

200 ml de leite.

Receita 1 - Panqueca de banana e Nutella

4 bananas;

6 colheres de sopa de Nutella;

Açúcar de confeiteiro.

Receita 2 - Panqueca de ameixa e mel

8 ameixas;

100 g de cream cheese;

2 colheres de sopa de mel;

50 g de mix de oleaginosas (nuts);

Canela e açúcar.

Passo a passo

1. Para a receita 1, bata todos os ingredientes da massa até que ela fique bem fofa. Parta 2 bananas ao comprido, coloque as metades viradas para baixo em uma frigideira (25 cm de diâmetro) e despeje a massa sobre elas até ficarem totalmente cobertas, mas de modo que você ainda possa vê-las.

2. Tampe a frigideira e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos. Quando a parte de cima já estiver mais firme, retire a panqueca da frigideira e coloque-as de lado. Repita os passos 1 e 2 para criar mais camadas.

3. Empilhe a panqueca no prato com as bananas viradas para baixo e pincele com Nutella. Coloque a segunda panqueca no prato com as bananas viradas para cima e polvilhe com açúcar de confeiteiro. Aproveite!

4. Para a receita 2, repita o processo da primeira (mas usando as ameixas em vez das bananas). Para o recheio, no lugar da Nutella, misture o cream cheese com mel e as oleaginosas e espalhe na panqueca. Polvilhe o topo com açúcar e canela.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)