DELICIOSO Bolo de pizza A combinação não pode ser melhor: bolo e pizza!

7 FEV 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

Para a massa

600 g de farinha;

4 g de fermento;

2 colheres de chá de açúcar;

270 ml de água morna;

2 colheres de sopa de óleo vegetal;

1 colher de chá de sal.

Mais

120 g de salame (fatiado);

300 ml de tomate picado;

1 colher de chá de orégano;

1 punhado de manjericão;

Sal;

Pimenta;

80 ml de azeite;

Aproximadamente 450 g de queijo ralado (1/3 de cada: cheddar, emmental e mussarela).

Passo a passo

1. Primeiro, prepare a pizza. Coloque a farinha na sua superfície de trabalho e no centro deixe um buraco. Misture o açúcar com o fermento e a água e adicione a mistura ao buraco. Polvilhe a farinha por cima. Deixe descansar por 10 minutos. Por fim, adicione óleo e sal e amasse tudo até ficar uniforme. Faça uma bola com a massa e cubra-a com um pano. Deixe descansar por cerca de uma hora em um local quente.

Dica: De preferência, prepare a massa no dia anterior e deixe descansar uma noite coberta na geladeira.

2. Corte 3 círculos do mesmo tamanho da massa da pizza, correspondendo ao diâmetro da sua panela ou forma. Coloque os círculos de massa em uma assadeira coberta com papel manteiga. Asse por 15 minutos a 180 °C. Reserve a massa restante para mais tarde.

Dica: Coloque peso sobre os círculos de massa colocando outra assadeira por cima enquanto assa.

3. Corte o salame em fatias.

4. Despeje o tomate, manjericão, orégano, azeite, sal e pimenta em uma tigela (ou liquidificador) e bata tudo.

5. Cubra uma panela ou forma de bolo (16 cm de diâmetro) com a massa que você reservou antes. É melhor untar a panela com bastante antecedência.

6. Agora coloque um círculo de massa pré-assada no fundo da panela (ou forma).

7. Você pode começar a formar as camadas. Primeiro, uma de molho de tomate e depois queijo cheddar ralado; e, finalmente, algumas fatias de salame.

8. Sobre o salame, vem outro círculo de massa pré-assada. Depois, mais molho de tomate, emmental ralado e mais uma camada de salame.

9. Por fim, é a vez do terceiro círculo de massa pré-assada, molho de tomate, mussarela ralada e fatias de salame.

10. Feche a massa que sobressai da panela ou da forma e asse a 160 °C por 60 minutos.

Uma hora depois, você pode servir este belo bolo de pizza.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)