VEGETAL Bolo de repolho saboia A melhor maneira de comer vegetais

22 DEZ 2019 - 07h:00 Por Redação

Ingredientes

- 1 cabeça de repolho saboia (como alternativa, você pode usar couve);

- 700 g de carne moída;

- 1 cebola picada;

- 1 pimentão vermelho picado;

- 2 cenouras picadas;

- 2 dentes de alho;

- 90 g de parmesão ralado;

- 300 g de molho de tomate;

- 350 g de arroz cozido;

- 1 ovo;

- Azeite;

- Salsinha picada;

- Sal e pimenta.

Passo a passo

1. Separe as folhas do repolho, lave-as e as coloque para cozinhar. Prepare o arroz, enquanto cozinha os outros vegetais.

2. Cozinhe a carne moída e a coloque em uma tigela. Refogue as cebolas com o alho, cenoura e pimentão na mesma panela usada para o cozimento da carne e tempere tudo com sal e pimenta. Passe os vegetais para a tigela da carne.

3. Adicione o arroz cozido e a maior parte do molho de tomate à mistura de carne e vegetais (deixe um pouco de molho para o final). Adicione a salsinha picada, parmesão e ovo batido à tigela e misture tudo muito bem.

4. Coloque a primeira folha de repolho no fundo de um tabuleiro redondo. Vá alternando camadas de folha de repolho e de mistura de carne e vegetais até chegar ao topo. Tempere a última camada de repolho com azeite, sal, pimenta e parmesão e leve ao forno a 175 ºC por 40 minutos.

5. Depois de esfriar, coloque um prato em cima do tabuleiro e vire, retirando o bolo com cuidado. Use o resto do molho de tomate e mais parmesão para o acabamento.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)