SOBREMESA Bolo enrolado de crepe e manga Quem não gosta de crepes? Quer sejam doces ou salgados, elas são sempre delicios

22 JAN 2020 - 10h:53 Por Redação

Ingredientes

Massa dos crepes

1 l de leite;

500 g de farinha;

6 ovos;

2 colher de sopa de essência de baunilha;

1 pitada de sal.

Creme de cream cheese

600 g de cream cheese;

200 g de açúcar de confeiteiro;

3 colher de sopa de suco de limão siciliano;

5 folhas de gelatina umedecidas.

Purê de manga

Lascas de manga;

1-2 colheres de chá de açúcar;

100 ml de suco de laranja.

Cobertura de manga

150 ml de leite condensado;

Purê de manga;

200 g de geleia de manga;

6 folhas de gelatina umedecidas.

Mais

3 mangas;

Rolo;

Copo grande;

Cubinhos de manga e chocolate para decorar.

Passo a passo

1) Misture todos os ingredientes da massa de crepe para fazer um líquido cremoso. Em seguida, cozinhe-os em uma frigideira quadrada ou retangular. Enrole os crepes em um rolo, como mostrado no vídeo, e despeje a massa do crepe no final do anterior, para que todos eles juntos formem um rolo grande.

2) Descasque as mangas e corte-as em fatias finas. Também retire a polpa do caroço, ela é necessária para o purê de manga.

3) Para o creme, misture o cream cheese com o açúcar de confeiteiro; se você adicionar cinco folhas de gelatina, o creme ficará bem firme. Agora abra uma camada de crepes com um rolo e envolva-os imediatamente em torno de um copo untado. Pincele a superfície dos crepes entre o rolo e o copo, pedaço por pedaço, com o creme e cubra com fatias de manga.

4) Coloque o rolo de crepe na posição vertical - com o copo ainda no meio - e cubra-o completamente com o restante do creme; coloque na geladeira por cerca de uma hora.

5) Enquanto isso, aqueça todos os restos de manga com açúcar e suco de laranja em uma panela até ficarem macios; em seguida, bata a mistura e deixe esfriar.

6) Retire cuidadosamente o copo do rolo de crepe e preencha o buraco com cerca de um terço do purê de manga.

7) Umedeça a gelatina para a fazer a cobertura. Aqueça o restante dos ingredientes em uma panela, adicione a gelatina e misture tudo. Deixe a cobertura esfriar um pouco antes de derramar sobre o bolo. Em seguida, coloque o bolo na geladeira por algumas horas, de preferência durante a noite. Antes de servir, decore com cubos de manga e chocolate.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)